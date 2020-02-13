الثني يعلن تكفل الحكومة الليبية بمشاركة النصر في الكونفدرالية

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أعلن رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، عن تكفل الحكومة بمشاركة فريق النصر لكرة القدم في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)، كونه ممثل الكرة الليبية الوحيد في البطولة.

وتعهد الثني، خلال استقباله رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لنادي النصر والفريق الأول لكرة القدم وعدد من اللاعبين القدامى وجماهير النادي اليوم الخميس في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، تعهد بحل كافة مشاكل نادي النصر الرياضي.

وأكد الثني، أنه سيعالج مشاكل مستحقات اللاعبين وحلحلة مختلف الأمور والديون المتراكمة على النادي ليتمكن من تمثيل الكرة الليبية أفضل تمثيل في المسابقات الإقليمية والدولية، على حد قوله.

وأشاد الثني، بتأهل فريق النصر إلى دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية، مجددا اهتمامه التام بقطاعي الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن خطة العام متضمنة الدعم لمختلف الأندية والألعاب الرياضية.

ويمر نادي النصر بأزمة مالية خانقة بالتزامن مع مشاركة فريق كرة القدم بالنادي في البطولة الكونفدرالية، حيث تنتظر الفريق مباراة قوية أمام حسنية أغادير المغربي في الأول من الشهر القادم في القاهرة ضمن ذهاب الدور الثمانية.

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