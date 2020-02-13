إدارة مصرف الوحدة تختتم بطولة للعبة الشطرنج لموظفي المصرف

بنغازي 13 فبراير 2020 (وال) – اختتمت إدارة مصرف الوحدة مساء اليوم الخميس البطولة الأولى لرياضة لعبة الشطرنج لموظفي المصرف والتي استمرت لثلاثة أيام بفرع (السوق) في مدينة بنغازي بمشاركة واسعة من الموظفين، وحضور مدير إدارة الفروع الأستاذ فوزي جدولة، وعدد من مدراء الفروع والإدارات.

وأقيمت البطولة بإشراف الاتحاد الفرعي للعبة في بنغازي، وبرعاية قسم الشؤون الاجتماعية والرياضية بإدارة الموارد البشرية للمصرف، وشهدت مشاركة 12 رياضيا موظفا.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة لمصرف الوحدة السيد منير رضوان لوكالة الأنباء الليبية إن إدارة مصرف الوحدة متمثلة في مدير إدارة الفروع السيد فوزي جدولة قامت بإنشاء قسم للشؤون الرياضية والاجتماعية، يعنى بتنظيم النشاطات الرياضية والاجتماعية في المصرف للتقارب بين الموظفين وزيادة الألفة بينهم.

وأضاف رضوان أن إدارة مصرف الوحدة قامت بإعداد خطة تدريبية في الأنشطة الرياضية والاجتماعية من خلال إقامة الدوريات في كرة القدم والقيام ببعض الزيارات الميدانية لبعض الأشخاص الذين مروا بوعكات صحية لتقديم المساعدة لهم.

واختتم رضوان حديثه قائلا: هانحن نختتم اليوم البطولة الأولى للعبة الشطرنج ونقدم الجوائز للفائزين وستشهد الفترة القادمة العديد من المسابقات الرياضية في العديد من الألعاب.

ومن جهته صرح الموظف والرياضي السيد سعد البرعصي الموظف بفرع القرية السياحية، والمتحصل على الترتيب الأول في هذة البطولة، قائلا: “نشكر إدارة مصرف الوحدة وقسم الموارد البشرية على إتاحتهم لنا هذه الفرصة الرائعة للتعرف على بعض الأشخاص والمشاركة في هذة البطولة والتي كانت فيها المنافسة أكثر من ممتازة.

وأضاف البرعصي “كنت رياضيا سابقا في هذة اللعبة وسبق لي أن شاركت في العديد من البطولات، منها بطولة المنطقة الشرقية والبطولة الـ 30 والـ 31 للعبة الشطرنج”، لافتا إلى أنه حصد الترتيب الأول في بطولة العام 1996 التي نظمها المعهد العالي للعلوم الإدارية والمالية إضافة إلى هذه البطولة.

وكرمت إدارة المصرف وعلى رأسها مدير إدارة الفروع الأستاذ فوزي جدولة الفائزين بالتراتيب الأولى الثلاثة والذين جاؤوا على النحو التالي (الترتيب الأول : سعد البرعصي من فرع القرية السياحية، الترتيب الثاني : إبراهيم محمد من إدارة الموارد البشرية، والترتيب الثالث : جبريل نجم من فرع الرويسات) وتحصلوا على جوائز قيمة، فيما تحصل بقية المشاركين على جوائز رمزية.

وأسفرت القرعة الإلكترونية التي أقيمت يوم افتتاح البطولة الثلاثاء الماضي عن ثلاث جولات ومباريات قوية، ما جعل المنافسة على هذه البطولة بطابع مميز.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة السيد إبراهيم العبيدي إن الغرض من هذه البطولة التكاتف بين موظفي مصرف الوحدة، مشيرا إلى عزم إدارة المصرف تنظيم مسابقات في رياضات وألعاب أخرى على غرار ما تم في الفترة السابقة.

وأعرب العبيدي عن أمله في أن تكون المسابقة سنويا أو بشكل نصف سنوي، لافتا إلى أن المسابقة. (وال – بنغازي) م ب

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