“النصر” يجري تدريبات صباحية لرفع الكفاءة البدنية والمهارية

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الجمعة، تدريبات صباحية، يستهدف بها رفع الكفاءة البدنية والمهارية، ضمن الاستعدادات لمواجهة نظيره المغربي حسنية أغادير، في ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في العاصمة المصرية القاهرة مطلع الشهر القادم.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة، عن دعمها الكامل، لنادي النصر، ممثل الكرة الليبية، ببطولة الكونفيدرالية حيث قررت التكفل بعقود لاعبي الفحامة، وتكاليف مشاركاته القارية.

وكانت قرعة بطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفيدرالية” التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة، قد أسفرت عن مواجهة عربية خالصة تجمع بين النصر، ممثل الكرة الليبية، وحسنية أغادير المغربي في ربع نهائي البطولة.

وفي حال فوز النصر على حسنية أغادير، فإنه سيتأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، وينتظر الفائز من مباراة المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي، لتكون مواجهة عربية جديدة في البطولة.

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