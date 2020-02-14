صدام عربي مرتقب بين الترجي التونسي والزمالك المصري بالسوبر الإفريقي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم العربي، صوب المباراة المرتقبة التي تجمع الترجي التونسي والزمالك المصري، اليوم الجمعة، على ستاد الغرافة القطري ببطولة كأس السوبر الإفريقي بين بطل دوري الأبطال وبطولة الكونفيدرالية.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها الدوحة بطولة السوبر الإفريقية، حيث استضافت قطر النسخة الماضية من البطولة بين الرجاء المغربي بطل الكونفيدرالية الموسم قبل الماضي، والترجي التونسي بطل دوري الأبطال خلال الموسم قبل الماضي، حيث توج الفريق المغربي باللقب على حساب الفريق التونسي.

ويسعى فريق الترجي لتحقيق الفوز في مباراة الغد وحصد لقب السوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخه، حيث توج فريق باب سويقة بالبطولة مرة واحدة في تاريخه.

ويعتمد معين الشعباني المدير الفني للترجي على الأوراق الرابحة في الفريق المتمثلة في لاعبنا الدولي حمدو الهوني، والمهاجم الدولي طه ياسين الخنيسي، والحارس المخضرم معز بن شريفية.

أما الزمالك فيتطلع لتحقيق الكأس الرابعة في تاريخه، حيث توج الفريق المصري بالبطولة 3 مرات سابقة، كانت عام 1994 على حساب الأهلي المصري، وعام 1997 على حساب المقاولون العرب، وعام 2003 على حساب الوداد المغربي.

ويتولى الفرنسي بارتيس كارتيرون الإدارة الفنية للزمالك، حيث يعج الفريق المصري بمجموعة من المواهب القادرة على صناعة الفارق، والمتمثلة في التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي والمهاجم الشاب مصطفى محمد.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين، نجد تفوق نسبي للفريق المصري على فريق باب سويقة، حيث التقي الفريقان 6 مباريات في البطولات الإفريقية.

وشهدت اللقاءات السابقة بين الفريقين تفوق الزمالك على الترجي، إذ حقق الفوز مباراتين مقابل مباراة واحدة لصالح الترجي وانتهت 3 لقاءات بالتعادل.

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