ليستر سيتي يفرط في “الصعود”ويتعادل مع وولفرهامبتون

فرط ليستر سيتي في الصعود للمركز الثاني مؤقتا بعدما تعادل خارج أرضه أمام وولفرهامبتون بدون أهداف على ملعب مولينيو في افتتاح الأسبوع السادس والعشرين من البريمرليغ.

ولم يستطع الفريقان استغلال الفرص التي لاحت لهما طيلة المباراة ليتحصلا على نقطة لكل منهما، وخلال المباراة طرد الحكم لاعب وسط ليستر سيتي حمزة تشودري في الدقيقة السادسة والسبعين بعد تحصله على إنذارين .

ورفع ليستر سيتي بهذه النتيجة رصيده إلى خمسين نقطة في المركز الثالث، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست وثلاثين نقطة في المرتبة السابعة.

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