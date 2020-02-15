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ليستر سيتي يفرط في “الصعود”ويتعادل مع وولفرهامبتون

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فرط ليستر سيتي في الصعود للمركز الثاني مؤقتا بعدما تعادل خارج أرضه أمام وولفرهامبتون بدون أهداف على ملعب مولينيو في افتتاح الأسبوع السادس والعشرين من البريمرليغ.

ولم يستطع الفريقان استغلال الفرص التي لاحت لهما طيلة المباراة ليتحصلا على نقطة لكل منهما، وخلال المباراة طرد الحكم لاعب وسط ليستر سيتي حمزة تشودري في الدقيقة السادسة والسبعين بعد تحصله على إنذارين .

ورفع ليستر سيتي بهذه النتيجة رصيده إلى خمسين نقطة في المركز الثالث، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست وثلاثين نقطة في المرتبة السابعة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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