“كونميبول” يعلن “تطبيق الفار” في تصفيات المونديال

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” أنه سيطبق تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار” خلال التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ألفين واثنين وعشرين والتي ستنطلق في مارس المقبل .

وأكد الكونميبول في بيانه أن الفار سيكون متواجدا طيلة تصفيات المونديال، مبينا أنه سيتحمل التكاليف التشغيلية، فيما سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم بسداد رواتب حكام الفار بالتعاون مع اتحاد أمريكا الجنوبية .

وستنطلق التصفيات المونديالية في أمريكا الجنوبية في مارس المقبل وتنتهي آواخر نوفمبر ألفين وواحد وعشرين حيث تتكون من ثماني عشرة جولة وتشمل كل جولة خمس مباريات بين منتخبات القارة اللاتينية.

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