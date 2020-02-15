اخبار الرياضة

مونفيس يواصل التألق ويصل نصف نهائي روتردام المفتوحة

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل المصنف التاسع عالميا الفرنسي غايل مونفيس مشواره في بطولة روتردام المفتوحة بتأهله إلى نصف النهائي بفوزه على البريطاني دانييل إيفانز بمجموعتين دون مقابل.

وحسم مونفيس المجموعة الأولى بصعوبة بعدما لجأ إلى شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، وفي المجموعة الثانية تمكن مونفيس من الفوز بستة لاثنين.

وسيتواجه المصنف الثالث في البطولة مع الفائز من مباراة الصربي فيليب كراينوفيتش والروسي أندريه روبليف قبل النهائي، وفي مباراة ماراثونية أخرى تغلب بابلو كارينو بوستا على يانيك سينر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة ليلتقي مع الكندي فليكس أويه ألياسيم في نصف النهائي الثاني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك