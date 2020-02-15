مونفيس يواصل التألق ويصل نصف نهائي روتردام المفتوحة

واصل المصنف التاسع عالميا الفرنسي غايل مونفيس مشواره في بطولة روتردام المفتوحة بتأهله إلى نصف النهائي بفوزه على البريطاني دانييل إيفانز بمجموعتين دون مقابل.

وحسم مونفيس المجموعة الأولى بصعوبة بعدما لجأ إلى شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، وفي المجموعة الثانية تمكن مونفيس من الفوز بستة لاثنين.

وسيتواجه المصنف الثالث في البطولة مع الفائز من مباراة الصربي فيليب كراينوفيتش والروسي أندريه روبليف قبل النهائي، وفي مباراة ماراثونية أخرى تغلب بابلو كارينو بوستا على يانيك سينر بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة ليلتقي مع الكندي فليكس أويه ألياسيم في نصف النهائي الثاني.

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