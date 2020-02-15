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“قمة الميستايا” تنتهي بالتعادل بين فالنسيا وأتلتيكو

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل فالنسيا مع ضيفه أتلتيكو مدريد بهدفين لمثلهما على ملعب الميستايا في افتتاح الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإسباني .

وتقدم الروخي بلانكوس بالهدف الأول عن طريق لاعب الوسط ماركوس يورينتي في أول ربع ساعة، ثم ظهر المدافع البرازيلي جابريل باوتيستا وعدل النتيجة للخفافيش في الدقيقة الأربعين.

إلا أن الهدف لم يدم سوى ثلاث دقائق بعدما أضاف الغاني توماس بارتي الهدف الثاني لأتلتيكو لينتهي به الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عدل الفرنسي جيفري كوندوغبيا النتيجة لفالنسيا في الدقيقة التاسعة والخمسين.

وعقب هذا التعادل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى أربعين نقطة في المركز الرابع، فيما رفع فالنسيا رصيده إلى ثماني وثلاثين نقطة في المركز السادس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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