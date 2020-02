مصرع 8 أشخاص وإصابة 30 من مشجعي برشلونة الإكوادوري

سقطت الحافلة التي كان يستقلها المشجعون في منطقة صحراوية [ارم نيوز]

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 30 آخرون، من مشجعي برشلونة الإكوادوري في حادث سير السبت، وذلك بعد يومين من المواجهة التي خاضها الفريق أمام سبورتينغ كريستال من بيرو ببطولة كأس ليبرتادوريس.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد خرجت الحافلة التي كان يستقلها المشجعون عن الطريق في منحنى شديد الانحدار بحي لوس أورغانوس في إقليم بيورا، لمسافة 15 مترا حتى سقطت في منطقة صحراوية.

وعقب الحادث، تم إنقاذ الضحايا من قبل الشرطة ورجال الإطفاء الذين نسقوا نقلهم إلى المستشفيات بمدينة بيورا ومدينة تومبيس المجاورة لها.

ومن الواضح أن سائق الحافلة كان يسير بسرعة فائقة مما جعله يفقد السيطرة عليها في المنحدر الشديد.

وكانت الحافلة قد تحركت من “ليما” وهي تقل مشجعي برشلونة الذين أتوا لمؤازرة فريقهم أمام سبورتينغ كريستال في مباراة الإياب، وعلى الرغم من خسارته بنتيجة (1-2) إلا أنه تأهل للجولة المقبلة من كأس ليبرتادوريس وذلك بعد فوزه ذهابا برباعية نظيفة في الإكوادور.

