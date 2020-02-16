المصراتي أفضل لاعب في مباراة سبورتينغ لشبونة

تحصل الدولي الليبي المعتصم المصراتي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سبورتينغ لشبونة لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري البرتغالي.

المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله كان فيها ريو آفي سباقا للتسجيل بعد تمريرة حاسمة من لاعبنا الدولي المعتصم المصراتي إلى اللاعب لوكاس بيزون الذي أسكنها الشباك في الدقيقة الثانية.

ولم يستطع سبورتينغ لشبونة تعديل النتيجة سوى في الدقيقة الرابعة والثمانين من علامة الجزاء عن طريق جوفان كابرال لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي وليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده.

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