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المصراتي أفضل لاعب في مباراة سبورتينغ لشبونة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحصل الدولي الليبي المعتصم المصراتي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سبورتينغ لشبونة لحساب الجولة الحادية والعشرين من الدوري البرتغالي.

المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله كان فيها ريو آفي سباقا للتسجيل بعد تمريرة حاسمة من لاعبنا الدولي المعتصم المصراتي إلى اللاعب لوكاس بيزون الذي أسكنها الشباك في الدقيقة الثانية.

ولم يستطع سبورتينغ لشبونة تعديل النتيجة سوى في الدقيقة الرابعة والثمانين من علامة الجزاء عن طريق جوفان كابرال لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي وليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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