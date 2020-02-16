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منتخب الشباب ينهي تحضيراته لمنافسات كأس العرب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم المنتخب الوطني تحت عشرين عاما استعداداته في العاصمة الرياض قبل يوم واحد من انطلاق منافسات كأس العرب الذي تحتضنه السعودية في الفترة من 17 فبراير إلى 5 مارس.

المدرب الوطني عياد القاضي وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفرسان بمواجهة فريق رديف نادي الشباب السعودي وديا والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي.

وكان منتخب الشباب قد خاض معسكرا في تونس قبل التوجه للسعودية أجرى خلاله ثلاث مباريات ودية مع أندية تونسية، كل من تابع منتخب الشباب أكد على وجود عدد من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق مؤكدين أن بعضا منهم يستحق مكانا في المنتخب الأول.

وسيفتتح الفرسان الشباب مشاركتهم في البطولة بمواجهة السودان يوم الثلاثاء ومن ثم سيلتقون الإمارات قبل أن يختتموا مواجهات دور المجموعات بلقاء السنغال الذي حل بديلا عن منتخب جزر القمر.

ولن تكون مهمة الفرسان سهلة لكن شباب ليبيا عليهم القتال ببسالة إن أرادوا حجز مكان لهم في المنتخب وإعلاء راية ليبيا في كأس العرب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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