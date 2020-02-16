منتخب الشباب ينهي تحضيراته لمنافسات كأس العرب

اختتم المنتخب الوطني تحت عشرين عاما استعداداته في العاصمة الرياض قبل يوم واحد من انطلاق منافسات كأس العرب الذي تحتضنه السعودية في الفترة من 17 فبراير إلى 5 مارس.

المدرب الوطني عياد القاضي وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفرسان بمواجهة فريق رديف نادي الشباب السعودي وديا والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي.

وكان منتخب الشباب قد خاض معسكرا في تونس قبل التوجه للسعودية أجرى خلاله ثلاث مباريات ودية مع أندية تونسية، كل من تابع منتخب الشباب أكد على وجود عدد من اللاعبين المميزين القادرين على صنع الفارق مؤكدين أن بعضا منهم يستحق مكانا في المنتخب الأول.

وسيفتتح الفرسان الشباب مشاركتهم في البطولة بمواجهة السودان يوم الثلاثاء ومن ثم سيلتقون الإمارات قبل أن يختتموا مواجهات دور المجموعات بلقاء السنغال الذي حل بديلا عن منتخب جزر القمر.

ولن تكون مهمة الفرسان سهلة لكن شباب ليبيا عليهم القتال ببسالة إن أرادوا حجز مكان لهم في المنتخب وإعلاء راية ليبيا في كأس العرب.

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