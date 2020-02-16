اتحاد الووشو يختار قائمة المنتخب الوطني للشباب

اختتم الاتحاد الليبي للووشو تصفياته التمهيدية لاختيار أفضل اللاعبين بفئة الشباب وذلك من أجل ضمهم للقائمة الجديدة للمنتخب الوطني لفئة الشباب والذي تنتظره مشاركات دولية خلال الشهرين القادمين

وجرت هذه التصفيات على مستوى الاتحادات الفرعية بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية. وسيقيم الاتحاد الليبي للووشو لاحقا المرحلة النهائية من التصفيات لاختيار القائمة الأساسية لمنتخبنا الوطني للشباب والذي سيدشن مشاركاته الدولية في البطولة العربية بتونس خلال الفترة من التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من مارس المقبل.

كما سيشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الأفريقية بالجزائر في الفترة من التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من أبريل القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية