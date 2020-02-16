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اتحاد الووشو يختار قائمة المنتخب الوطني للشباب

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم الاتحاد الليبي للووشو تصفياته التمهيدية لاختيار أفضل اللاعبين بفئة الشباب وذلك من أجل ضمهم للقائمة الجديدة للمنتخب الوطني لفئة الشباب والذي تنتظره مشاركات دولية خلال الشهرين القادمين

وجرت هذه التصفيات على مستوى الاتحادات الفرعية بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية. وسيقيم الاتحاد الليبي للووشو لاحقا المرحلة النهائية من التصفيات لاختيار القائمة الأساسية لمنتخبنا الوطني للشباب والذي سيدشن مشاركاته الدولية في البطولة العربية بتونس خلال الفترة من التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من مارس المقبل.

كما سيشارك المنتخب الوطني للشباب في البطولة الأفريقية بالجزائر في الفترة من التاسع عشر إلى الثالث والعشرين من أبريل القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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