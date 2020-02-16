أتالانتا يواصل التألق بفوزه على روما

واصل أتالانتا نتائجه الإيجابية والابتعاد في المركز الرابع للدوري الإيطالي بفوزه على ضيفه روما بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب أتليتي أتزوري إيطاليا في الأسبوع الرابع والعشرين .

وتقدم روما بهدف في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول عن طريق قائده وهدافه البوسني إيدين دجيكو، إلا أن أصحاب الأرض عادوا في الشوط الثاني وتمكنوا من تسجيل هدفين في تسع دقائق حيث أدرك المدافع الأرجنتيني خوسيه بالومينو التعادل في الدقيقة الخمسين، ليضيف البديل ماريو باشاليتش الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والخمسين.

وبهذه النتيجة يواصل أتالانتا تحقيق الفوز للجولة الثانية على التوالي رافعا رصيده إلى خمس وأربعين نقطة، فيما توقف رصيد روما عند تسع وثلاثين نقطة في المركز الخامس بعد تعرضه للخسارة الثالثة على التوالي.

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