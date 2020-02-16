الريال يسعى لتأكيد التفوق في الليغا أمام سيلتا فيغو

يستقبل ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، اليوم، ضيفه سيلتا فيغو في الجولة الرابعة والعشرين من الليغا حيث يبحث عن الانفراد مجددا بالصدارة.

ويبحث الريال عن مواصلة تحقيق الانتصارات في الليغا وتحقيق الفوز السادس عشر هذا الموسم للانفراد وحيدا في الصدارة حيث يتقاسم الترتيب مع غريمه برشلونة، وتشهد قائمة الميرينغي عودة البلجيكي إيدين هازارد بعد غيابه لثلاثة أشهر للإصابة إلا أنه سيتواجد في مقاعد البدلاء بحسب زيدان.

من الجهة الأخرى لا يعيش سيلتا فيغو أفضل فتراته، حيث يقبع في مراكز الصراع على البقاء في دوري الأضواء بالمركز الثامن عشر تحديدا بعشرين نقطة ويأمل العودة بأقل الأضرار من رحلته إلى سانتياغو برنابيو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية