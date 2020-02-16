مونفيس يواجه أليازيم في نهائي روتردام المفتوحة

واصل الفرنسي غايل مونفيس حملة الدفاع عن لقبه في بطولة روتردام المفتوحة للتنس بتأهله للنهائي بعد فوزه على الصربي فيليب كراينوفيتش بمجموعتين دون مقابل في نصف النهائي.

وحسم المصنف الثالث في البطولة المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، وفي المجموعة الثانية عانى مونفيس كثيرا قبل أن يتمكن من فرض سيطرته وكسب المجموعة بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة في المباراة التي تواصلت لساعة وخمس وأربعين دقيقة.

وبذلك، بلغ مونفيس النهائي للمرة الثانية على التوالي باحثا عن لقبه الثاني حيث سيواجه الكندي الشاب فيلكس أوجيه أليازيم. وكان الكندي الشاب فيلكس أوجيه أليازيم قد أطاح بالإسباني بابلو كارينو بوستا بمجموعتين دون رد ليضمن تأهله لنهائي البطولة.

وأنهى أليازيم المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل ستة، وفي المجموعة الثانية تمكن الكندي الشاب من الفوز بستة أشواط مقابل أربعة ، ليعبر المصنف الحادي والعشرين عالميا النهائي للمرة الأولى ضاربا موعدا مع حامل اللقب الفرنسي غايل مونفيس.

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