يوفنتوس يتصدر مؤقتا بفوزه على بريشيا

استعاد فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا إثر فوزه اليوم على ضيفه بريشيا بهدفين دون رد في مباراة الإياب التي لعبت بينهما لحساب الجولة 24 من الدوري.

وافتتح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الثنائية للبيانكونيري في الدقيقة 39 من الشوط الأول، فيما ختمها الكولومبي خوان كوادرادو بعد مضي نصف ساعة من انطلاق الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يصعد اليوفي إلى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 57 نقطة في انتظار ما ستسفر عنه مباراة لاتسيو وانتر، فيما تجمد رصيد بريشيا عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير من “السيريا آ”.

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