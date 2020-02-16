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يوفنتوس يتصدر مؤقتا بفوزه على بريشيا

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استعاد فريق يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا إثر فوزه اليوم على ضيفه بريشيا بهدفين دون رد في مباراة الإياب التي لعبت بينهما لحساب الجولة 24 من الدوري.

وافتتح النجم الأرجنتيني باولو ديبالا الثنائية للبيانكونيري في الدقيقة 39 من الشوط الأول، فيما ختمها الكولومبي خوان كوادرادو بعد مضي نصف ساعة من انطلاق الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يصعد اليوفي إلى صدارة الترتيب مؤقتا برصيد 57 نقطة في انتظار ما ستسفر عنه مباراة لاتسيو وانتر، فيما تجمد رصيد بريشيا عند 16 نقطة في المركز قبل الأخير من “السيريا آ”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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