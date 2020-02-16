الأهلي بنغازي يُخاطب الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم

بنغازي 16 فبراير 2020 (وال) – وجّه رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي خالد السعيطي خطابًا إلى الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم عبّر فيه عن امتعاضه عن ما تمارسه بعض أكاديميات كرة القدم في الآونة الأخيرة .

السعيطي خص بالذكر في خطابه أمس السبت أكاديمية “سباك” بتعديها على حقوق النادي أكثر من مرة وإغراءها للناشئين بالنادي ومعاملتهم سلعة للربح ومحاولة استقطابهم لها وتقديم الوعود الزائفة بالاحتراف خارج البلاد.

كما طالب رئيس مجلس إدارة الأهلي في خطابه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لمثل هذه التصرفات حماية لحقوق النادي خاصة ولكل الأندية الليبية عامة. (وال – بنغازي)

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