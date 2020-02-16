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البايرن يتصدر البوندسليغا على حساب كولن

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن بايرن ميونخ من الارتقاء إلى سدة صدارة الدوري الألماني بعد هزيمته لمضيفه كولن بأربعة أهداف لواحد في مباراة الإياب التي أقيمت بينهما على ملعب راين إينرجي ستاديون.

افتتح هداف الدوري البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الرباعية للفريق البافاراي مبكرا في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ولم تمضِ سوى دقيقتين حتى أضاف كينغسلي كومان الهدف الثاني، وبعدها بسبعة دقائق جاء الهدف الثالث عن طريق سيرج جنابري.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بـ11 دقيقة عاد المتألق جنابري وأضاف الثاني له والرابع لفريقه، وبعد أربعة دقائق استفاق أصحاب الأرض وسجلوا الهدف الشرفي لهم عن طريق مارك أليكسندر.

وبهذا الفوز يكون بايرن ميونخ قد احتل صدارة البوندسليغا برصيد 46 نقطة فيما بقي كولن في المركز الـ14 برصيد 23 نقطة ومنقوصا من مباراة واحدة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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