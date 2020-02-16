طائرة الهلال تفقد لقاءها الودي الثالث تأهبا لبطولة الأندية

القاهرة 16 فبراير 2020 (وال) – فقد فريق الهلال للكرة الطائرة لقاءه الودي الثالث أمام فريق السلام العماني بنتيجة ثلاثة أشواط لصفر داخل صالة أكتوبر ضمن معسكره المغلق القصير الذي يقيمه بالعاصمة المصرية القاهرة تأهبا لمنافسات البطولة العربية للأندية.

وسيخوض الهلال أولى مواجهاته الرسمية يوم الإربعاء الموافق للتاسع عشر من فبراير أمام فريق شباب الأهلي الأماراتي، قبل اللقاء الودي الثالث .

وأجرت طائرة الهلال لقاءين وديين، الأول تقابل فيه مع فريق الشمس المصري انتهى بشوطين لشوط لمصلحة الشمس، والثاني واجه فيه فريق مصر للبترول اقتسم الفريقان فيه النتيجة بشوطين لكل فريق. (وال – القاهرة)

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