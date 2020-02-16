النقابة العامة للإعلاميين الرياضين تكرم عدد من الشخصيات الرياضية ببنغازي

بنغازي 16 فبراير 2020 (وال) – كرمت النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين عددًا من الشخصيات الرياضية بمركز وهبي البوري الثقافي، بحضور عدد من أعضاء النقابة وعدد من الرياضيين تزامنا مع تقديم كتاب “مباريات الدوري الليبي ” .

وفي كلمة لوكالة الأنباء الليبية، قال رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين “نصر المهدوي” إنه تم تكريم عدد من الإعلاميين الرياضيين وعلى رأسهم الإعلامي “خليل بن دردف”، بالإضافة إلى تكريم الإعلامي وئام الدرسي كأفضل إعلامي بمراكز إعلام الأندية لعام 2019 والذي يعمل بمكتب إعلام نادي المروج بمدينة المرج .

المهدوي أضاف أن الاحتفال تضمن أيضا تقديم كتاب الدوري الليبي والذي تناول مسيرة طويلة استمرت لأكثر من ستة عشر موسما رياضياً، مشيرًا إلى أن الكتاب وقف على كل زوايا الدوري الليبي وتضمن كل ما يتعلق به ووقع المؤلف على حوالي خمسين نسخة وزعت مجانا على الحضور .

وأثنى رئيس النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين على السادة الرياضيين والإعلاميين على حضور هذا الاحتفال والذي وصفه بالعرس الرياضي، مؤكدا أن النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تسعى دائما إلى دعم وتشجيع المبدعين في مجال الإعلام الرياضي. (وال – بنغازي) ع م

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