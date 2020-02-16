الاتحاد الليبي للكرة الطائرة يرسل حكمين للمشاركة في البطولة العربية للأندية بمصر

طرابلس 16 فبراير 2020 (وال)- أرسلت لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة حكمين دوليين للمشاركة في إدارة منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها الـ38 ، المقرر انطلاقها يوم الأربعاء القادم بمصر.

وذكر الاتحاد الليبي للكرة الطائرة ، عبر صفحته الرسمية اليوم الأحد ، أن الحكمين الدوليين هما “عبد الحكيم رمضان” ، و”عبد السلام الرفاعي”.

وكان الاتحاد الليبي للكرة الطائرة قد أوفد ثلاثة شخصيات لمواكبة وحضور البطولة العربية للأندية ، وهم عضو المكتب التنفيذي للاتحاد السيد “رمضان الواعر” ، ورئيس الاتحاد الفرعي الجبل الأخضر الأستاذ “إدريس عبد الله”، وعضو المكتب الإعلامي للاتحاد “أنور الطوباشي”.

ويشارك في هذه البطولة ممثلا ليبيا فريقا أساريا بالزاوية والهلال ببنغازي، حبث أوقعت القرعة فريق أساريا ضمن المجموعة الأولى بجانب فرق الأهلي المصري، الهلال السعودي، السيب العماني، والخيل اليمني ، وفريق الهلال ضمن المجموعة الثانية بجانب فرق خدمات جباليا الفلسطيني، الأهلي البحريني، العربي القطري، وشباب الأهلي الإماراتي.(وال – طرابلس) ا م

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