الرباع الليبي إحسان شلابي يحرز ثلاث برونزيات في بطولة التضامن الإسلامي الدولية بأوزبكستان

طرابلس 16 فبراير 2020 ( وال ) أحرز الرباع الدولي ” إحسان شلابي ” ثلاث قلائد برونزية ، في بطولة التضامن الإسلامي الدولية السادسة لرفع الأثقال ، المقامة بعاصمة جمهورية أوزبكستان ” طشقند ” .

وتحصل الرباع ” إحسان شلابي ” على القلائد البرونزية الثلاث في منافسات ” الخطف ” و ” النثر ” و ” المجموع ” . وتنافس الرباع ” إحسان شلابي ” في فئة وزن (67 ) كيلو جراما، والتي شهدت مشاركة عدد ( 7 ) رباعين عالميين . وتعتبر هذه البطولة المعتمدة من الاتحاد الدولى لرفع الأثقال كأحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بمشاركة ( 37 ) دولة . ( وال- طرابلس) ا م

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