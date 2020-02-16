ليبيا تتعادل من الشباب السعودي قبل خوض البطولة العربية للشباب

أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد المنتخب الليبي لكرة القدم للشباب تحت 20 عام لخوض أول مواجهاته في البطولة العربية التي تحتضنها السعودية في الفترة من السابع عشر من فبراير الجاري وحتى الخامس من مارس المقبل وتقام المنافسات في مدن الدمام و الخبر والرياض .

وكان المنتخب الليبي قد تعادل سلبياً أمام فريق الشباب السعودي من دون أهداف مساء السبت تحضيرًا للمشاركة في البطولة .

ويفتتح المنتخب الليبي مشاركته في البطولة يوم غدٍا الإثنين بمواجهة منتخب السودان .

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب الليبي في المجموعة الرابعة إلى جانب السودان والإمارات وجيبوتي .

ويشرف على تدريبات المنتخب طاقم فني متكون من المدرب الوطني “عياد القاضي” بمساعدة “المهدي بوشاح”، ومدرب اللياقة البدنية “أسامة الشيخ”، ومدرب الحراس”الطاهر سعد”.

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