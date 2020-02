وفاة حارس مانشستر يونايتد الإنكليزي عن عمر 87 عام

هاري غريغ عن عمر يناهز 87 عامًا [القدس العربي ]

توفي هاري غريغ حارس مرمى مانشستر يونايتد وإيرلندا الشمالية السابق، عن عمر يناهز 87 عامًا.

وكان غريغ لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد في فترة الخمسينات، وهو الفريق الذي أطلق عليه لقب “أطفال بازبي”، كما أنه معروف بأنه أحد الناجين من الكارثة الجوية التي راح ضحيتها 23 شخصا في مدينة ميونخ الألمانية عام 1958، بالطائرة التي كانت تقل لاعبي الفريق الإنكليزي اثناء عودته من بلغراد مرورا بميونخ.

وكان غريغ أنقذ زميليه في الفريق بوبي تشارلتون ودينيس فيوليت، بالإضافة إلى طفل عمره 20 شهرا ووالدته الحامل التي تلقت إصابات بالغة.

وذكرت مؤسسة هاري غريغ عبر موقع “فيس بوك”: “نشعر بحزن شديد بعد أن سمعنا بخبر وفاة أسطورة مانشستر يونايتد وأيرلندا الشمالية هاري غريغ”.

وأضافت: “توفي هاري بسلام في المستشفى محاطا بأسرته”.

واختتمت المؤسسة بيانها: “تود عائلة غريغ أن تشكر الطاقم الطبي في مستشفى كوزواي على تفانيهم في العمل من أجل هاري خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولكل من اتصل أو زار أو أرسل تمنياته الطيبة، نشكركم على الحب والاحترام”.

