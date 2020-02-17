لاتسيو يشعل المنافسة في الكالتشيو بفوزه على الإنتر

تزين الأولمبيكو، أمس، بتواجد قرابة سبعين ألف متفرج في قمة الأسبوع الرابع والعشرين من السيريا آ بين لاتسيو وضيفه إنتر ميلانو في صراع يعد من بين الأبرز هذا الموسم.

وعاند الحظ لاتسيو في عديد المناسبات في الشوط الأول والكرة الأخطر كانت تسديدة سافيتش الصاروخية والتي ردتها العارضة أمام فرجة الحارس باديلي.

وكان التفوق واضحا لأصحاب الأرض، إلا أن الإنتر استثمر هجمة سريعة قادها أشلي يونغ وسددها كاندريفا، وتصدي ستراكوتشا لم يمنع النيراتزوي من افتتاح التسجيل عن طريق أشلي يونغ مسجلا أول أهداف في الملاعب الإيطالية .

ومع إنطلاق لانطلاق الشوط الثاني كانت الإثارة متواجدة والأجواء اشتعلت داخل الأولمبيكو بعدما احتسب الحكم جانلوكا روكي ضربة جزاء بعد العودة للفار على المدافع ستيفان دي فري والذي أعاق الهداف شيرو إيموبيلي .. هذا الأخير لم يتوان عن تسجيل التعادل.

وسارت المباراة بعدها في اتجاه واحد نحو مرمى باديلي، وإنزاغي استطاع شل خطورة الإنتر لحين الدقيقة التاسعة والستين بعدما نفذ لاتسيو ركنية تابعها ماروسيتش بتسديدة أبعدها بروزوفيتش لتعود إلى سيرجي سافيتش مسجلا الهدف الثاني للبيانكوتشيليستي .

وحاول الإنتر التدارك والوصول لشباك أصحاب الأرض عن طريق لوتارو مارتينيز والذي سجل هدفا ألغي بسلطة القانون لتواجده في التسلسل، لتضرب نسور العاصمة الإيطالية أكثر من عصفور بحجر واحد بعد الارتقاء للوصافة منفردا بست وخمسين نقطة مسقطا أفاعي ميلانو للمركز الثالث بفارق نقطتين وبفارق نقطة واحدة خلف البيانكونيري صاحب ريادة الترتيب.

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