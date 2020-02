ريال مدريد رصيده 53 نقطة من 24 مباراة متقدما بنقطة واحدة على برشلونة [القدس العربي]

تعرضت مساعي ريال مدريد لإحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لانتكاسة بعدما اكتفى فريق المدرب زين الدين زيدان بالتعادل 2-2 بملعبه مع سيلتا فيجو يوم أمس الأحد.

واستغل سانتي مينا تمريرة رائعة من لاعب وسط برشلونة السابق دينيس سواريز وسدد كرة منخفضة في الزاوية البعيدة ليدرك التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 85.

وتقدم سيلتا مبكرا عن طريق المهاجم الروسي فيدور سمولوف لكن ريال مدريد رد عبر توني كروس في الدقيقة 52 قبل أن يضع القائد سيرجيو راموس فريق زيدان في المقدمة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ووضع التعادل حدا لخمسة انتصارات متتالية حققها ريال مدريد في الدوري وأصبح رصيده 53 نقطة من 24 مباراة متقدما بنقطة واحدة على برشلونة صاحب المركز الثاني الذي هزم خيتافي 2-1 أمس السبت.

وحيث غادر سيلتا منطقة الهبوط متقدما للمركز 17 في الترتيب.

The post ريال مدريد.. المتصدر يكتفي بالتعادل مع سيلتا فيجو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا