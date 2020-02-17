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مونفيس يحتفظ ببطولة روتردام المفتوحة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتفظ الفرنسي غايل مونفيس بلقبه في بطولة روتردام المفتوحة للتنس بفوزه في النهائي على الكندي الشاب فيليكس أوجيه أليازيم بمجموعتين دون مقابل.

واستغل المصنف الثالث في البطولة العديد من الفرص لكسر إرسال منافسه في المجموعة الأولى والتي حسمها بستة أشواط مقابل شوطين.

أما في المجموعة الثانية فواصل مونفيس أداءه المميز لينهي المجموعة بستة لأربعة حاسما المباراة في ساعة وعشرين دقيقة، ليحرم الكندي البالغ من العمر تسعة عشر عاما من التتويج بلقبه الأول.

وتمكن مونفيس من التتويج بلقبه العاشر في بطولات تنس المحترفين ويحافظ على لقبه في البطولة بذات الخمسمئة نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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