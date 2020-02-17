الحصادي يواصل تألقه ويتوج ببطولة أرينا للشطرنج

توج الشطرنجي الليبي يوسف الحصادي بلقب بطولة أرينا الدولية التاسعة للشطرنج الكلاسيكي والتي استضافتها العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة مئة وخمسين شطرنجيا .

وتحصل الحصادي على المركز الأول بعد تفوقه على المصري أحمد جمال والذي واصل صدارته للترتيب قبل مواجهة الجولة الأخيرة أمام بطل ليبيا، واستطاع الحصادي تحقيق رقم قياسي جديد ليصبح اللاعب الليبي الأول تحت أربعة عشر عاما يتوج ببطولة أرينا للكبار.

وكان الحصادي قد توج بالعديد من الألقاب وحصد المركز الأول في عدة بطولات آخرها بطولة الشطرنج السريع للناشئين وبطولة الزهراء في مصر.

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