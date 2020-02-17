المنتخب الوطني يلاقي السودان في كأس العرب

يقص منتخبنا الوطني للشباب تحت عشرين سنة شريط مشاركته في كأس العرب التي تقام في السعودية يوم غد بمباراته أمام المنتخب السوداني ضمن المجموعة الرابعة على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز.

وكان منتخب فرسان المتوسط تحت 20عاما قد وصل إلى السعودية قبل أيام من بدء منافسات البطولة العربية، بعد أن أنهى المعسكر التحضيري في تونس الذي خاض خلاله بعض المباريات الودية أمام الأندية التونسية.

كما خاض مباراة ودية مع رديف نادي الشباب السعودي تحت قيادة المدرب الوطني عياد القاضي، ويسعى الفرسان لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل عن مجموعتهم التي تضم كلا من الإمارات والسودان والسنغال ضيف هذه البطولة.

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