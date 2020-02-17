اخبار الرياضة

المنتخب الوطني يلاقي السودان في كأس العرب

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يقص منتخبنا الوطني للشباب تحت عشرين سنة شريط مشاركته في كأس العرب التي تقام في السعودية يوم غد بمباراته أمام المنتخب السوداني ضمن المجموعة الرابعة على ملعب الأمير تركي بن عبدالعزيز.

وكان منتخب فرسان المتوسط تحت 20عاما قد وصل إلى السعودية قبل أيام من بدء منافسات البطولة العربية، بعد أن أنهى المعسكر التحضيري في تونس الذي خاض خلاله بعض المباريات الودية أمام الأندية التونسية.

كما خاض مباراة ودية مع رديف نادي الشباب السعودي تحت قيادة المدرب الوطني عياد القاضي، ويسعى الفرسان لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل عن مجموعتهم التي تضم كلا من الإمارات والسودان والسنغال ضيف هذه البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك