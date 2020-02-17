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ليبيا تحصد برونزيتين في بطولة تونس للتجديف

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن المنتخب الوطني للتجديف من حصد ميداليتين برونزيتين في النسخة الثالثة عشر من بطولة تونس الدولية، المعتمدة دوليا والتي أقيمت في البحيرة التونسية.

وتحصل الجداف حسين قنبور على القلادة البرونزية بعد حصوله على المركز الثالث في منافسات فردي الكبار في ثلاث ساعات واثنتين وخمسين دقيقة وثماني ثوان.

وتحصل الثنائي أوس السعيدي، ومحمد بكرة على البرونزية الثانية في منافسات زوجي الأواسط بعد أن حازا على المركز الثالث بزمن وقدره ثلاث ساعات وتسع وخمسون دقيقة وأربع وخمسون ثانية.

وقد شهدت هذه البطولة مشاركة عدة منتخبات أفريقية وأوروبية وآسيوية في مقدمتها فرنسا وتونس والجزائر والمغرب والسودان والكويت وعدد من الأندية الدولية في رياضة التجديف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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