الكاف يستعد لإجراء قرعة الشان

تجرى مساء اليوم قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين والتي ستحتضنها الكاميرون في أبريل القادم .

ويشارك المنتخب الوطني للمحليين بعد انسحاب المتتخب التونسي من البطولة التي ستنطلق في الرابع من أبريل وتستمر حتى الخامس والعشرين منه، حيث ستحتضن العاصمة الكاميرونية ياوندي إضافة إلى مدن دوالا وليمبي مباريات البطولة .

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مستويات المنتخبات الستة عشر التي ستخوض غمار النهائيات، حيث جاء المنتخب الوطني في التصنيف الأول إلى جانب الكاميرون مستضيفة البطولة والمغرب وزامبيا .

مستويات المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للاعبين المحليين قبل إجراء مراسم القرعة:-

المستوى الأول:

الكاميرون – ليبيا – المغرب – زامبيا

المستوى الثاني:

الكونغو الديمقراطية – مالي – غينيا – رواندا

المستوى الثالث:

أوغندا – الكونغو برازافيل – ناميبيا – بوركينا فاسو

المستوى الرابع :

توغو – زيمبابوي – النيجر – تنزانيا

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