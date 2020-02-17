اختتام بطولة “الووشو” لأندية المنطقة الشرقية

أخبار ليبيا 24 – خاص

اختتمت في مدينة بنغازي بطولة الووشو الخاصة بأندية المنطقة الشرقية مواليد (2003 – 2004 – 2005) في أسلوب الساندا .

واحتضنت المنافسات صالة الأكاديمية الليبية للرياضة بالمدينة الرياضية بمشاركة أندية (النصر، و الأهلي بنغازي، والهلال) ، وتأتي هذه البطولة لاختيار عناصر المنتخب الليبي التي ستشارك في البطولات العربية والقارية .

ونجح الرياضي عبدالرحمن بشاشه من النادي الأهلي في حصد الترتيب الأول في وزن تحت 48كجم، وحل مسعود أبوزيد من نادي الهلال ثانياً، و محمد كامل من نادي النصر ثالثاً .

أما وزن تحت 52 كجم فتوج به محمد ابوزقيه من النادي الأهلي، وفي وزن تحت 56 حل في الترتيب الأول محمد السعيطي من النادي الأهلي، وجاء في الترتيب الثاني عبدالعزيز بوبكر من النصر.

وتحصل ياسين العمامي من الهلال على الترتيب الأول في وزن تحت 60 كجم وجاء في الترتيب الثاني هويدي عمر من نادي النصر .

أما وزن تحت 65 فجاء عمر عبدالكريم من نادي الهلال أولا، ومحمد جعفر من نادي النصر ثانيًا .

وتوج صالح فيصل من نادي النصر بلقب وزن تحت 70 كجم، و يوسف ميلود صالح من نادي النصر بلقب وزن تحت 75 .

وأخيرا حقق الرياضي علي حسين محمد من نادي النصر على لقب وزن تحت 80 كجم .

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