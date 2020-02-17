أرسنال يعود للانتصارات باكتساحه نيوكاسل

حقق أرسنال فوزا كبيرا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل في الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد أربعة تعادلات متتالية.

ولم يشهد الشوط الأول أي أهداف وفي الشوط الثاني افتتح هداف المدفعجية الغابوني بيير أوباميانغ التسجيل في الدقيقة الرابعة والخمسين، وأضاف الإيفواري نيكولاس بيبي الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة الأخيرة عزز مسعود أوزيل تقدم الغانارز بالهدف الثالث مسجلا أول أهدافه هذا الموسم، قبل أن يختتم ألكسندر لاكازيت رباعية أرسنال في الوقت بدل الضائع، ليرفع الغانارز رصيده إلى أربع وثلاثين نقطة في المركز العاشر في حين توقف نيوكاسل عند إحدى وثلاثين نقطة في المركز الثاني عشر.

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