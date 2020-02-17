اخبار الرياضة

أرسنال يعود للانتصارات باكتساحه نيوكاسل

تم النشر منذُ 55 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق أرسنال فوزا كبيرا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف دون مقابل في الأسبوع السادس والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك بعد أربعة تعادلات متتالية.

ولم يشهد الشوط الأول أي أهداف وفي الشوط الثاني افتتح هداف المدفعجية الغابوني بيير أوباميانغ التسجيل في الدقيقة الرابعة والخمسين، وأضاف الإيفواري نيكولاس بيبي الهدف الثاني بعدها بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة الأخيرة عزز مسعود أوزيل تقدم الغانارز بالهدف الثالث مسجلا أول أهدافه هذا الموسم، قبل أن يختتم ألكسندر لاكازيت رباعية أرسنال في الوقت بدل الضائع، ليرفع الغانارز رصيده إلى أربع وثلاثين نقطة في المركز العاشر في حين توقف نيوكاسل عند إحدى وثلاثين نقطة في المركز الثاني عشر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك