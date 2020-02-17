الاتحاد الليبي يُقيم دورة للحكام في المواي تاي

أعلن الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة عن إقامة دورة للحكام في رياضة المواي تاي في المستوى الثالث C خلال شهر مارس القادم في طرابلس.

ويشترط الاتحاد الليبي عدة شروط من أجل الالتحاق بالدورة، أهمها ألا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرين عاما وألا يكون حكما في أي رياضة أخرى وأن يكون لائقا بدنيا وأن يلتزم بقوانين الاتحاد الليبي ويلتزم بالحضور.

وسيتحصل المتقدم بعد اجتياز هذه الدورة على شهادة معتمدة تمكنه من مزاولة التحكيم في كل الأحداث المحلية، وستكون أولوية القبول لمن سبق له مزاولة رياضة المواي تاي وطلاب وخريجي المعاهد وكليات التربية البدنية وعلوم الرياضة، علما أن باب التسجيل مفتوح في مقر الاتحاد بالمدينة الرياضية.

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