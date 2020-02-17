اخبار الرياضة

قرعة “الشان” تضع ليبيا في مجموعة قوية

تم النشر منذُ 19 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرعة بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين تضع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والنيجر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك