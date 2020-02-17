قرعة “الشان” تضع ليبيا في مجموعة قوية

قرعة بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين تضع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل والنيجر
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قناة 218 الليبية
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