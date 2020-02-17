رقدالين.. الحرس البلدي يتحوّل إلى كرة القدم

ضبط وتحرير المخالفات على أصحاب المحال هي الصورة النمطية المأخوذة عن جهاز الحرس البلدي في أذهان الناس، إلا أن فرع الجهاز في رقدالين قرر تغيير هذه الصورة بتنظيم بطولة في كرة القدم الخماسية خاصة بمنتسبي الجهاز في المنطقة الغربية.

فقبل انطلاق أي مسابقة رياضية لا بد من الاجتماع للتناقش ووضع النقاط على الحروف فيما يخص قوانينها والجدول الزمني والمكاني لمبارياتها وإجراء القرعة بين الفرق المشاركة فيها وتقسيم المجموعات، وهذا ما تم بخصوص بطولة منتسبي الحرس البلدي في المنطقة الغربية لكرة القدم الخماسية.

وتم تشكيل لجنة مختصة في المجال الرياضي من أبناء رقدالين، لتنظيم المسابقة والإشراف عليها بدءا من وضع جدول للمباريات والتنسيق مع الفرق التي أكدت مشاركتها في هذا الحدث الرياضي بإشراف من مركز تطوير ورعاية المواهب في راقدالين.

وبعد اجتماع استضافه مكتب الحرس البلدي فرع رقدالين بحضور مختلف مكاتب الحرس البلدي في كل من (الزاوية وصرمان وصبراتة وزوارة والعجيلات والجديدة والجميل ورقدالين وزلطن) تم الاتفاق على كل الأمور بوضع اللمسات الأخيرة، ثم انطلق الدوري مع انطلاق صافرة حكم المباراة الأولى التي جمعت بين مركز رقدالين ومركز صرمان، وسيستمر إلى المباراة النهائية بحسب الجدول المتفق عليه.

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