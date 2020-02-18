قرعة الشان 2020 تضع ليبيا في المجموعة الثانية

ياوندي-العنوان

أوقعت قرعة نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين “الكاميرون 2020” التي سُحبت الإثنين في مدينة ياوندي الكاميرونية، المنتخب الوطني الليبي على رأس المجموعة الثانية التي تضم إضافة إلى ليبيا منتخبات الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو والنيجر.

وتأتي مشاركة المنتخب الوطني للمحليين في نهائيات كأس أفريقيا للاعبين المحليين (الشان) بعد انسحاب المنتخب التونسي. وستجرى النهائيات ما بين 4 و25 أبريل بالكاميرون، وذلك في 3 مدن وهي ياوندي ودوالا وليمبي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد حدد قبل إجراء القرعة مستويات المنتخبات الستة عشر التي ستخوض غمار النهائيات، حيث جاء المنتخب الليبي في التصنيف الأول إلى جانب الكاميرون مستضيفة البطولة والمغرب وزامبيا.

وفيما يلي منتخبات المجموعات الأربعة:

المجموعة الأولى: الكاميرون – مالي – بوركينا فاسو – زمبابوي.

المجموعة الثانية : ليبيا – جمهورية الكونغو – النيجر – الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: المغرب- التوغو – أوغندا – رواندا.

المجموعة الرابعة: زامبيا – غينيا – ناميبيا – تانزانيا.