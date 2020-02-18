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منتخب الشباب يواجه السودان في كأس العرب

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يقص ظهر اليوم منتخبنا الوطني تحت عشرين عاما شريط مبارياته في كأس العرب التي تحتضنها السعودية بمواجهة السودان.

وسيكون على أبناء المدرب عياد القاضي تجاوز عقبة السودان إذا ما أرادوا الاستمرار في البطولة خاصة أنهم سيواجهون في الجولة الثانية منتخب الإمارات ومن ثم منتخب السنغال الذي يعد أحد أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب.

يذكر أن المنتخب الوطني قد أجرى معسكرا استعداديا قصيرا في تونس قبل أن يتحول للسعودية والتي أجرى فيها مباراة ودية واحدة مع فريق رديف نادي الشباب السعودي والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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