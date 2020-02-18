الاتحاد الليبي للووشو كونغ فو يتلقى دعوة رسمية للمشاركة بالبطولة العربية في تونس

تلقي الاتحاد الليبي للووشو كونغ فو دعوة من الاتحاد العربي للمشاركة في البطولة العربية الخامسة للعبة والتي ستقام في الفترة من 19 إلى 24 مارس المقبل بتونس.

وتشارك ليبيا في هذه البطولة في أسلوب الساندا (الاشتباك) وأسلوب الطاولو (العروض)

وسيتم اختيار عناصر المنتخب الوطني للشباب بعد الانتهاء من تصفيات المنطقتين (الجنوبية والغربية)، حيث اكتملت المدة الماضية تصفيات المنطقة الشرقية، وبعد انتقاء رياضيي المنتخب سيقام معسكر مغلق بمدينة جادو قبل التوجه إلى تونس للمشاركة في هذه البطولة.

الاتحاد العربي للوشو كونغ فو

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني لرياضة الووشو معسكرا تدريبيا خارجيا بالعاصمة التونسية في إطار الاستعداد للبطولة العربية، ومختلف الاستحقاقات المقبلة سواء على المستوي القاري أو الدولي.

ويشمل المعسكر تواجد 7 رياضيين وهم أحمد محمد على، وسراج فتحي عبدالله، وعبدالله على ابوشعالة، وعبدالكريم البعباع، وعبدالله عباس مصطفي، ورافع محمد مراجع، ونبيل نصر انطاط.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب الووشو لبداية مشوار التجهيز ورفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين، وذلك خلال المعسكر المغلق بتونس، ويقام المعسكر الخارجي بإشراف المدربين وليد الورفلي، وربيع الزياني، والمدرب التونسي شكري السعدي وذلك من خلال التعاون بين الاتحاد الليبي والجامعة التونسية للووشو.

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