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الشلماني يلتقي رئيس اتحاد الكرة السعودي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس اتحاد الكرة المكلف عبد الحكيم الشلماني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي ياسر بن حسن المسحل وذلك على هامش انطلاق كأس العرب للمنتخبات تحت عشرين عاما.

وتمت خلال هذا اللقاء الذي حضره النائب الأول للاتحاد الليبي لكرة القدم حسين الحبيب وعضو المكتب التنفيذي مجدي شعيب، مناقشة كيفية الاستفادة من الكوادر الوطنية والخبرات والتأكيد على التنسيق الدائم بين الاتحادين.

وفي ختام الاجتماع تم تبادل الدروع بين الاتحادين في تعبير عن العلاقة الطيبة التي تجمعهما، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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