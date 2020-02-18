الشلماني يلتقي رئيس اتحاد الكرة السعودي

التقى رئيس اتحاد الكرة المكلف عبد الحكيم الشلماني رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي ياسر بن حسن المسحل وذلك على هامش انطلاق كأس العرب للمنتخبات تحت عشرين عاما.

وتمت خلال هذا اللقاء الذي حضره النائب الأول للاتحاد الليبي لكرة القدم حسين الحبيب وعضو المكتب التنفيذي مجدي شعيب، مناقشة كيفية الاستفادة من الكوادر الوطنية والخبرات والتأكيد على التنسيق الدائم بين الاتحادين.

وفي ختام الاجتماع تم تبادل الدروع بين الاتحادين في تعبير عن العلاقة الطيبة التي تجمعهما، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي.

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