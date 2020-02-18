انطلاق بطولة “بادر” لكرة القدم داخل الصالات لأندية الجنوب

تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة بادر لكرة القدم داخل الصالات لأندية الجنوب، بقاعة سبها للألعاب الرياضية، والتي تقام تحت إشراف، منظمة بادر للتنمية الشبابية والرياضية.

ويقص فريقا التحدي والهلال، شريط مباريات البطولة، في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، ثم يتبعه اللقاء الذي سيجمع بين الجزيرة والهاروج، ثم الترجي مع مع الطموح، والترجي مع القرضابية.

وضمت قائمة الأندية التي ترغب في المشاركة:

الجفرة: القلعة ودان – الخلود سوكنة – الهاروج الفقهاء.

الشاطي: الأوسط برقن – الخزانة برقن – اليقظة ادري – يثرب محروقة – الترجي وزنريك – نجوم الشاطي براك – الرحيق القرضة.

البوانيس: القدس الزيغن – العلا سمنو – تمنهنت.

سبها: القرضابية – النهضة – الشرارة – المهدية – الهلال – الجزيرة – غدوة.

مرزق: الطموح – التحدي حج حجيل – الجيل الصاعد تراغن.

أوباري: الوادي الأخضر بنت بيه – فارس قراقرة.

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