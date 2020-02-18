النصر يواصل استعداداته لمواجهة حسنية أغادير

يواصل ممثل ليبيا في الكونفدرالية الأفريقية فريق النصر تدريباته اليومية في منطقة البركة في مدينة بنغازي استعدادا لخوض منافسات الدور ربع النهائي أمام فريق حسنية أغادير المغربي.

وشهدت تدريبات أمس حضور جل الرياضيين الذين عبروا عن استعدادهم للمواجهة المقبلة، ومن جهته أكد الإطار الفني لفريق النصر أنه درس الخصم بشكل جيد وتابع مباريات الحسنية الأخيرة للوقوف على نقاط قوة وضعف الفريق المغربي.

أيام فقط تفصل النصر عن تحقيق الإنجاز وبلوغ نصف النهائي لكنه أولا يحتاج إلى تجاوز الحسنية ومن ثم التفكير في مربع الكبار فالنصر بنسخته الحديثة بقيادة المدرب الشاب محمد الككلي لا يعرف المستحيل.

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