“الشلماني” يزور الاتحاد السعودي للكرة لبحث التعاون وتبادل الخبرات

أجرى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، زيارة أمس الاثنين، إلى مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالعاصمة الرياض.

ورافق “الشلماني” خلال الزيارة، النائب الأول حسين الحبيب، ومجدي شعيب عضو المكتب التنفيذي، وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة ياسر بن حسن المسحل، والأمين العام للاتحاد إبراهيم القاسم.

وعقد اجتماع على هامش الزيارة، ناقش خلاله الطرفان كيفية الاستفادة من الكوادر الوطنية وتبادل الخبرات، والتأكيد على التنسيق الدائم بما يخدم الاتحادين.

وتبادل الاتحادين، في ختام الزيارة، الدروع التكريمية التي تعبر عن عمق أواصر الصداقة والعلاقات الطيبة بين الجانبين الليبي والسعودي.

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