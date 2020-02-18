قرعة “متوازنة” لمنتخب المحليين في الشان

في الوقت الذي يواصل فيه المنتخب الوطني للمحليين تدريباته في مدينة سوسة التونسية تحت قيادة المدرب فوزي البنزرتي سحبت قرعة كأس أفريقيا للمحليين الكاميرون 2020.

وكانت قرعة فرسان المتوسط جيدة بعد أن تجنبت مواجهة بطل النسخة الماضية المنتخب المغربي ومضيف البطولة منتخب الكاميرون حيث وضعت القرعة المنتخب الوطني إلى جانب الكونغو والنيجر والكونغو برازفيل.

وبالنظر إلى الجانب الحسابي، لن يصعب على أبناء المدرب فوزي البنزرتي تجاوز هذه المنتخبات في مرحلة أولى على الأقل خاصة أن المنتخب الوطني يملك سمعة جيدة في منافسات الشان، وتتويجه بنسخة 2014 ووصوله لنصف نهائي 2018 وخروجه حينها أمام المغرب بطل الدورة ومستضيفها خير دليل على ذلك.

ويجد المنتخب الوطني اليوم نفسه أمام تحد جديد فهدية المنتخب التونسي بانسحابه من نهائيات الشان ومنح بطاقته للمنتخب الوطني يجب أن تستغل بأفضل شكل، وبلوغ الدور النهائي يجب أن يكون المطلب الأول والحلم لن يكتمل إلا بصعود فرساننا إلى منصة التتويج في المباراة النهائية، في نسخة مكررة لرفاق نشنوش عام 2014.

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