منتخبنا للشباب يواجه السودان في بطولة كأس العرب

يلتقي منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عاما، مع نظيره السوداني، اليوم الثلاثاء، في افتتاح بطولة كأس العرب للشباب، والمقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري.

ومن المقرر، أن يرتدي منتخبنا الوطني الغلالة البيضاء، فيما يرتدي المنتخب السوداني الغلالة الحمراء خلال المباراة، بحسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي عقد، أمس الاثنين.

ويشارك منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 عامًا، في النسخة الأولى من البطولة، حيث وقع الفرسان في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات السودان والسنغال والإمارات.

وجاءت المجموعات الأربع للبطولة على النحو التالي:

– المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت.

– المجموعة الثانية: المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي.

– المجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

– المجموعة الرابعة: السودان وليبيا والإمارات وجزر القمر.

ومن المقرر أن يتأهل المنتخب الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، الذي يجري بنظام خروج المغلوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية