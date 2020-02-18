الكاف يدرس إضافة محترفين في “الشان”

قالت تقارير صحفية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يدرس فعليا إمكانية إضافة أربعة لاعبين محترفين لقوائم المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

ويشترط الكاف في هذا القرار أن يكون المحترفون ينشطون في دوريات أفريقية، لكنه لم يعلن حتى الآن قرارا رسميا حول اعتماد هذا القرار.

وفي حال تطبيقه قبل انطلاق شان الكاميرون شهر أبريل المقبل سيستفيد منتخبنا الوطني لأنه يملك العديد من النجوم الذين ينشطون في أفريقيا على غرار حمدو الهوني وسند الورفلي ومفتاح طقطق وأنيس السلتو وغيرهم الكثير.

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