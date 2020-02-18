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الكاف يدرس إضافة محترفين في “الشان”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قالت تقارير صحفية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يدرس فعليا إمكانية إضافة أربعة لاعبين محترفين لقوائم المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين.

ويشترط الكاف في هذا القرار أن يكون المحترفون ينشطون في دوريات أفريقية، لكنه لم يعلن حتى الآن قرارا رسميا حول اعتماد هذا القرار.

وفي حال تطبيقه قبل انطلاق شان الكاميرون شهر أبريل المقبل سيستفيد منتخبنا الوطني لأنه يملك العديد من النجوم الذين ينشطون في أفريقيا على غرار حمدو الهوني وسند الورفلي ومفتاح طقطق وأنيس السلتو وغيرهم الكثير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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