ضم مهاجم نادي ليغانيس سيبلغ تكلفته نحو 20 مليون يورو [العرب]

يبدو أن نادي برشلونة قد استقر على بديل لنجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي تأكد رسميا انتهاء موسمه بعد إصابته وخضوعه لعملية جراحية في أوتار الركبة.

وكشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن إدارة الفريق الكتالوني، تخطط لضم مهاجم نادي ليغانيس، الدنماركي مارتين برايثوايت، البالغ من العمر 28 عاما.

وتوقعت صحيفة “Cadena Cope”، أن تتم الصفقة هذا الأسبوع، وستبلغ تكلفتها نحو 20 مليون يورو.

وتأتي هذه الأنباء بعد ساعات قليلة، من منح رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، الضوء الأخضر لنادي برشلونة للتعاقد بشكل طارئ مع لاعب جديد، خارج فترة سوق انتقالات اللاعبين المعتادة.

وتنص لوائح الاتحاد الإسباني على السماح لأي ناد يغيب عنه لاعب لخمسة أشهر على الأقل بسبب الإصابة، بالتعاقد مع بديل خارج فترة الانتقالات، بشرط أن يكون اللاعب قادما من فريق إسباني أو أن يكون لاعبا حرا (غير مرتبط مع أي فريق).

The post برشلونة يستقر على خليفة ديمبيلي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا