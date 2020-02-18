“طائرة أساريا” تتأهب للمشاركة في البطولة العربية

وصلت بعثة فريق الكرة الطائرة بنادي أساريا إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في البطولة العربية للأندية والتي انطلقت منافساتها يوم السادس عشر من فبراير.

وسيفتتح أساريا مشاركته في البطولة العربية بمواجهة الأهلي المصري يوم العشرين من الشهر الجاري، حيث وضعت القرعة الفريق في المجموعة الأولى إلى جانب كل من الهلال السعودي والسيب العماني وخيبل اليمني والأهلي المصري.

وحل ممثل ليبيا الآخر فريق الهلال في المجموعة الثانية إلى جانب أندية جباليا الفلسطيني والأهلي البحريني والعربي القطري وشباب الأهلي الإماراتي.

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