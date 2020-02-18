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ريبيتش يقود الميلان لـ”انتصار ثمين” على تورينو

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق ميلان فوزا غاليا على ضيفه تورينو بهدف دون مقابل في ختام الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإيطالي على ملعب السان سيرو.

ويدين الروسونيري في هذا الفوز لمهاجمه الكرواتي أنتي ريبيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة والعشرين بعد عرضية من الجهة اليمنى عن طريق الإسباني صامويل كاستييخو.

وبهذه النتيجة حقق الميلان فوزه العاشر هذا الموسم وعاد لتحقيق الانتصارات بعد التعثر في المباراتين الأخيرتين رافعا رصيده إلى خمس وثلاثين نقطة ليرتقي للمركز الثامن فيما توقف تورينو عند المركز الرابع عشر برصيد سبع وعشرين نقطة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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