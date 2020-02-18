ليبيا تفوز على السودان في افتتاح مبارياتها بكأس العرب للشباب

أخبار ليبيا 24 – رياضة

فاز المنتخب الوطني لكرة القدم للشباب، اليوم الثلاثاء، على نظيره السوداني بهدفين دون مقابل، ضمن افتتاح مبارياته في بطولة كأس العرب تحت 20 عاما المقامة في السعودية.

وجاء هدفا منتخبنا الوطني في الشوط الثاني عن طريق نور الدين اللقيب في الدقيقة 54، وإسلام الغناي في الدقيقة 73، بعد أداء متميز ظهر به منتخب الشباب خلال هذه المباراة.

وبهذا يضيف منتخبنا الوطني للشباب ثلاثة نقاط هامة في رصيده قبل مواجهة نظيره الإماراتي في مباراته الثانية يوم الجمعة المقبل، وفي 24 من الشهر ذاته ستلتقي ليبيا منتخب السنغال.

ويشارك في منافسات البطولة 16 منتخباً، وهي العراق وتونس وموريتانيا والكويت في المجموعة الأولى، والمغرب والبحرين وجيبوتي ومدغشقر في الثانية، والسعودية وفلسطين والجزائر ومصر في الثالث، بالإضافة إلى السودان وليبيا والإمارات والسنغال في المجموعة الرابعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24